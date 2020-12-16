ЮНЕСКО внесла верблюжьи бега и кускус в список нематериального наследия

https://static.news.ru/photo/55e865b6-4046-11eb-9e02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Верблюжьи бега и арабское блюдо кускус попали в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Верблюжьи бега, социальная практика и праздничное наследие, связанное с верблюдами, были только что вписаны в список нематериального наследия, — говорится в сообщении организации.

В ЮНЕСКО уточнили, что заявку о внесении их в список подали Оман и ОАЭ.

Верблюжьи бега — популярный вид спорта в аравийских монархиях Персидского залива. Подготовка животных к гонкам проводится несколько этапов, их отбирают по виду, происхождению и возрасту. Сами соревнования проходят на специально подготовленных полях.

Знания и практики, связанные с приготовлением и потреблением кускуса, внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, — также отмечается на сайте организации.

Это блюдо готовят из особого вида пшеничной крупы и чаще всего подают с тушёными овощами и мясом, а в некоторых вариантах — с рыбой и морепродуктами. Внести кускус в список предложили Алжир, Мавритания, Марокко и Тунис, где он пользуется большой популярностью.

Кускус это блюдо, насыщенное символами, смыслами, культурными и социальными элементами, связанными со сплочённостью и праздничным настроением, — пояснили в организации.

Также в список были включены особая техника ловли рыбы в Тунисе, которая позволяет бережно относиться к сохранению разнообразия морской фауны, и искусство ткачества на юге Египта.

Ранее NEWS.ru писал, что порядка 76 тысяч гектаров австралийского острова Фрейзер из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО были уничтожены лесными пожарами.