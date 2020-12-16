ЮНЕСКО включила финскую сауну в список нематериального наследия

https://static.news.ru/photo/011a1d78-4081-11eb-8e36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/picture alliance/Global look Press

Финская национальная традиция принимать сауну включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщило Министерство образования и культуры страны.

Там отметили, что до сих пор государство никак не было представлено в списке организации.

По официальным данным, почти 90% населения Финляндии посещают сауну хотя бы раз в неделю. В стране таковых более трёх миллионов при населении 5,5 млн человек.

Купание в сауне является неотъемлемой частью повседневной жизни и праздников, а также благополучия и образа жизни финнов, а также подчёркивает равенство и взаимное уважение между людьми, — цитирует РИА Новости министра науки и культуры Финляндии Аннику Саарикко.

Она выразила уверенность, что включения национальной традиции в перечень ЮНЕСКО сделает сауну ещё более известной во всем мире.

Финляндия ратифицировала Конвенцию об охране нематериального культурного наследия в 2013 году. До сих пор список содержал в общей сложности 549 элементов из 127 стран.

Следующие номинации Финляндии на регистрацию в ЮНЕСКО — народные музыкальные традиции игры на скрипке в общине Каустинен, а также скандинавские традиции изготовления клинкерных лодок. Решение по обоим элементам должно быть принято в декабре 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что в список нематериального наследия ЮНЕСКО были включены верблюжьи бега и арабское блюдо кускус.