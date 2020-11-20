ЮНЕСКО предложила помощь в сохранении исторического наследия Карабаха

https://static.news.ru/photo/7a355070-2b40-11eb-bd42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrien Vautier/Global Look Press

Гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле заявила, что организация готова помочь Азербайджану и Армении в сохранении исторического наследия Нагорного Карабаха.

По её словам, с согласия всех заинтересованных сторон в Карабах будет направлена группа специалистов, которые составят перечень самых значимых культурных ценностей. ЮНЕСКО готова к работе по созданию условий для такой миссии.

Инициированы консультации на высоком уровне с государствами — сопредседателями Минской группы, — цитирует Азуле ТАСС.

Она подчеркнула, что необходимо защитить наследие региона предотвратить любой дополнительный ущерб местным историческим объектам.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров призвал структуры ООН, в том числе и ЮНЕСКО, присоединиться к работе по разрешению гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. В соответствии с условиями соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах, запущен процесс обмена военнопленными и телами погибших. Российские миротворцы следят за соблюдением режима прекращения огня в регионе.

Как писал NEWS.ru, Азербайджан уже приступил к восстановлению пострадавших территорий в Карабахе, которые перешли под контроль Баку. Президент республики Ильхам Алиев заявил, что в Джебраиле и Физули не уцелело ни одного здания, за исключением воинской части и нескольких примыкающих построек.