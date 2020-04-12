ЮНЕСКО пересмотрит цели программы качественного образования из-за COVID-19

Пандемия коронавируса заставляет ЮНЕСКО пересмотреть параметры и цели программы качественного образования. Об этом заявила глава организации Одре Азуле.
По её словам, приостановка занятий в школах и вузах во время пандемии усилит уже имеющееся отставание в выполнении ООН обязательств по обеспечению всеобщего образования к 2030 году.
Поэтому нам необходимо будет воспользоваться этим периодом, чтобы пересмотреть наши амбициозные цели в сфере образования, переосмыслить его будущее, — цитирует Азуле издание Le Journal du Dimanche.
Генсек ЮНЕСКО выразила опасения, что после пандемии в слаборазвитых странах может сократиться количество школьников. В частности, в учебные заведения не вернуться девочки. Подобная ситуация уже наблюдалась после кризиса, вызванного лихорадкой Эбола.
Как ранее писал NEWS.ru, в Совфеде полагают, что коронавирус может подтолкнуть российскую систему образования к реформам. Предполагается, что будут более активно внедряться новые форматы обучения, в том числе — цифровые.