ЮНЕСКО пересмотрит цели программы качественного образования из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/8b51d3e4-7cac-11ea-ad21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Siegfried Grassegger/imagebroker.com/Global Look Press

Пандемия коронавируса заставляет ЮНЕСКО пересмотреть параметры и цели программы качественного образования. Об этом заявила глава организации Одре Азуле.

По её словам, приостановка занятий в школах и вузах во время пандемии усилит уже имеющееся отставание в выполнении ООН обязательств по обеспечению всеобщего образования к 2030 году.

Поэтому нам необходимо будет воспользоваться этим периодом, чтобы пересмотреть наши амбициозные цели в сфере образования, переосмыслить его будущее, — цитирует Азуле издание Le Journal du Dimanche.

Генсек ЮНЕСКО выразила опасения, что после пандемии в слаборазвитых странах может сократиться количество школьников. В частности, в учебные заведения не вернуться девочки. Подобная ситуация уже наблюдалась после кризиса, вызванного лихорадкой Эбола.

Как ранее писал NEWS.ru, в Совфеде полагают, что коронавирус может подтолкнуть российскую систему образования к реформам. Предполагается, что будут более активно внедряться новые форматы обучения, в том числе — цифровые.