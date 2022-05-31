ЮНЕСКО отказалась лишать Россию членства в организации

Здание ЮНЕСКО в Париже, Франция / Фото Shutterstock

ЮНЕСКО не будет рассматривать возможность лишения России статуса государства-члена, пока страна остается в составе ООН, заявили РИА Новости в пресс-службе организации. Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Украина потребовала от ЮНЕСКО лишить Россию членства в организации.

Каждое государство — член ООН имеет право на членство в ЮНЕСКО в соответствии с Уставом ЮНЕСКО (статья II). Только государства — члены ЮНЕСКО, исключенные из Организации Объединенных Наций, лишаются членства в ЮНЕСКО, — ответил представитель пресс-службы ЮНЕСКО на вопрос об исключении России из организации.

ЮНЕСКО ранее не допустила Россию до участия в этом году в мероприятиях, приуроченных ко Всемирному дню свободы печати, который отмечают 3 мая.