Юг восхитился Путиным из-за его вызова НАТО Al Mayadeen: Путин бросил вызов НАТО и восхитил Глобальный Юг

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президенту России Владимиру Путину удалось восхитить многие страны Глобального Юга вызовом, которой он бросил НАТО, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen. Согласно публикации, глава государства также спровоцировал переполох на Западе, поставив под сомнение силы государств, годами удерживавших массы в состоянии паралича.

Он поставил под сомнение силы тех, кто годами удерживал массы в состоянии социального, идеологического и исторического паралича, — сообщил канал.

Авторы публикации отметили, что там, где Запад видит дестабилизацию, Глобальный Юг видит возмездие. По их мнению, украинский конфликт обозначил поворотный момент в истории. Он ознаменовал переход от однополярного к многополярному мировому порядку. Своими действиями Путин вдохновил страны Юга стремиться к новым горизонтам.

Страны БРИКС занимаются созданием альтернативного финансового рынка, что еще больше ускоряет этот процесс. Шумиха вокруг использования замороженных активов России лучше всего говорит о конце финансовой гегемонии США и ЕС, — добавили авторы.

Ранее СМИ сообщали, что после начала спецоперации на Украине Путин оказался мишенью Запада. Однако, несмотря на попытки стран задавить Москву, российскому лидеру удалось переиграть противников и разрушить классический миропорядок, основанный на правилах Атлантики.