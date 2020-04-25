Юбилейное заявление Путина и Трампа назвали сигналом спекулянтам на истории

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Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев назвал совместное заявление президента России Владимира Путин и американского лидера Дональда Трампа к 75-летнему юбилею встречи союзных войск на Эльбе сигналом тем, кто спекулирует на истории в политических целях.

Косачев пожелал, чтобы «дух Эльбы» восстановился в отношениях России и США.

Надеюсь, что сказанное двумя президентами будет услышано не только в России и в США, но и в тех странах, где эту линию пытаются передвинуть в современных конъюнктурных целях, не имеющих ничего общего с исторической правдой, — цитирует сенатора РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, президенты Путин и Трамп в совместном заявлении напомнили о миллионах солдат, которые погибли во Второй мировой войне, и отметили вклад тружеников тыла в победу коалиции СССР, США, Великобритании, Франции и других стран над нацистами.