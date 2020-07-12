В ЮАР снова ввели комендантский час в связи с пандемией

https://static.news.ru/photo/afb4840a-c47a-11ea-8f15-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Быстрый рост заболевших коронавирусом в ЮАР привёл к тому, что в стране вернули комендантский час.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на президента ЮАР Сирила Рамафосу, обратившегося к нации по телевидению.

Страна приблизилась к пику пандемии коронавируса <…>, сейчас в стране каждый час заражаются новым коронавирусом 500 человек, — цитирует его агентство.

Рамафос добавил, что с 13 июля на территории всей страны восстанавливается комендантский час, он будет действовать с 21:00 до 04:00. Кроме того, восстанавливается запрет на продажу алкоголя и вновь вводится обязательное ношение масок на улицах и в общественных местах.

Глава государства отметил, что после детального обсуждения властями принято решение не восстанавливать общенациональный карантин, поскольку эти меры не дадут значительного сокращения числа заболевших, но могут нанести огромный урон экономике.

Как писал NEWS.ru, Сирил Рамафоса в конце мая объявил, что в стране с 1 июня отменяется комендантский час и возобновляется деятельность большинства экономических отраслей. Также в стране были отменены ограничения на торговлю, включая запрет на продажу алкоголя по определённым дням. Несмотря на отменённый комендантский час, гражданам рекомендуется не выходить из дома без необходимости.