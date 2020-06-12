YouTube создал фонд для продвижения темнокожих авторов

https://static.news.ru/photo/155b137a-acb9-11ea-872e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralph Peters via imago-images.de/Global Look Press

Видеохостинг YouTube (принадлежит американской компании Google) объявил о создании фонда, целью которого станет поддержка темнокожих авторов, и выделил не проект $100 миллионов.

Сегодня мы объявляем о долгосрочном фонде на 100 миллионов долларов, предназначенном для того, чтобы усилить и развить голоса темнокожих авторов и творческих личностей и расширить распространение их материалов, — говорится в заявлении компании.

Первым проектом, которой профинансирует фонд, станет благотворительное мероприятие Bear Witness, Take Action, на котором 13 июня пройдут дискуссии с участием известных личностей, активистов и авторов платформы.

В крупнейшем городе Миннесоты начались протесты после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

Из-за гибели Флойда четверо правоохранителей были уволены из органов, а Миннеаполис оказался охвачен протестами. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего и попросил ФБР и Минюст не затягивать с проведением расследования.

Как ранее писал NEWS.ru, британский стриминговый сервис UKTV закрыл доступ к эпизоду сериала «Башни Фолти» из-за расистских высказываний главного героя. Речь идёт о серии под названием «Немцы» (The Germans).