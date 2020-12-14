Google и YouTube работают с перебоями по всему миру

https://static.news.ru/photo/fe8585a4-3e03-11eb-be17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе видеохостинга YouTube. Наибольшие проблемы зафиксированы в России, Германии, Франции, Великобритании, Чехии, Австрии, Польше, Болгарии, Греции, Турции, Японии и на Украине.

Среди российских городов самые большие проблемы зафиксированы в Санкт-Петербурге и Москве. В меньшем объёме сбои произошли в Екатеринбурге, Новосибирске и Иркутске.

49% посетителей сообщили о проблемах с доступом к сайту, 45% — о проблемах с просмотром видеороликов, 4% — о невозможности зайти в свой аккаунт. Соответствующая информация размещена на сервисе Downdetector.

Кроме того, аналогичные проблемы возникают у пользователей других сервисов Google: поиска, карт, почты GMail, Google Диск, и магазина Google Play.

Ранее, как писал NEWS.ru, сбой произошёл в работе Spotify. Об этом сообщали пользователи со всего мира. Основная масса жалоб поступала из Финляндии, Дании, Германии, Франции, Нидерландов, Великобритании и Соединённых Штатов.