Yonhap: в Южной Корее допустили новый ракетный пуск КНДР

Власти Южной Кореи совместно с США заявили, что на текущей неделе возможен очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты со стороны КНДР. Как сообщает Yonhap, государства располагают соответствующими сведениями о скором проведении повторных испытаний, а спецслужбы внимательно следят за развитием событий.

Точное время предсказать сложно, разведки США и Республики Корея готовы к возможности ещё одного пуска и пристально следят за изменением ситуации, мы сохраняем полную готовность, — приводит издание слова источника, близкого к правительству.

На просьбу прокомментировать возможность ещё одного северокорейского ракетного испытания чиновник в Объединённом комитете начальников штабов Сеула отказался сделать «предвзятое решение», но подчеркнул «надёжную» позицию готовности Южной Кореи.

По словам представителей Сеула, на время запуска повлияют «погодные условия и ряд других критериев». Они подчеркнули, что подобные действия со стороны Северной Кореи не способствуют улучшению отношений на Корейском полуострове.

Ранее пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря КНДР произвела 5 марта. Об этом сообщил Объединённый комитет начальников штабов Республики Корея. Это стало девятым испытанием вооружений Северной Кореи с начала 2022 года.