Yonhap сообщила о запуске еще шести ракет со стороны КНДР

Фото: kcnawatch. co/Global Look Press

КНДР произвела запуск еще шести ракет, в том числе противовоздушных, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея. Запуски были произведены в сторону Японского и Желтого морей.

Зафиксированы дополнительные пуски Северной Кореей шести снарядов, таких как ракеты класса «земля — воздух», в сторону Японского и Желтого морей, — сказано в сообщении.

По данным источника, запуск проходил с 16:30 до 17:10 по местному времени.

Ранее агентство Yonhap сообщило, что Северная Корея запустила в сторону Японского и Желтого морей как минимум 10 ракет различного типа. Японские власти подтвердили, что ракеты летели в разные стороны, но были запущены с восточной части КНДР. Япония объявила протест Северной Корее в связи с запуском ракет и созвала экстренное заседание Совета национальной безопасности страны. Позднее стало известно, что КНДР в общей сложности запустила более 100 снарядов в буферную зону Японского моря.

В ответ на пуски ракет Северной Кореей южнокорейские ВВС запустили три свои ракеты класса «воздух — земля» в международные воды на север от разграничительной линии с КНДР. В ВМС США заявили, что осведомлены о запусках баллистических ракет, предпринятых КНДР, но не видят непосредственной угрозы для территории страны или своих союзников.