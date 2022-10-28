Yonhap: КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря

Фото: kcnawatch. co/Global Look Press

Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные южнокорейских военных.

По данным агентства, была запущена как минимум одна ракета. Ее тип не уточняется.

Детали анализируются южнокорейскими военными.

КНДР в ходе предыдущего испытания в ночь на 14 октября по местному времени совершила запуск сразу нескольких баллистических ракет в сторону Японского моря. Отмечается, что ракета уже упала, однако более точной официальной информации о месте падения на данный момент не приводится. Японские сторожевики призывают находящиеся в регионе суда при обнаружении обломков ракеты не приближаться к ним, а незамедлительно связаться с властями.

До этого сообщалось, что КНДР в среду, 12 октября, выпустила две стратегические крылатые ракеты большой дальности. Они поразили цель на расстоянии 2000 километров. По данным СМИ, ракеты пролетели 10 234 секунды в небе над Желтым морем над территорией Кореи.