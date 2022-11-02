Yonhap: КНДР запустила более 100 снарядов в буферную зону Японского моря

Фото: Korean Defense Ministry/Global Look Press

КНДР запустила более 100 снарядов в буферную зону Японского моря, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов. Какие-либо детали на этот счет не приводятся.

Северная Корея выпустила более 100 снарядов в буферной зоне Восточного моря из района Канвон-Госон, — сказано в сообщении.

Ранее агентство Yonhap сообщило, что Северная Корея запустила в сторону Японского и Желтого морей как минимум 10 ракет различного типа. Запуск состоялся в среду, 2 ноября. Японские власти подтвердили, что ракеты летели в разные стороны, но были запущены с восточной части КНДР. Япония объявила протест Северной Корее в связи с запуском ракет и созвала экстренное заседание Совета национальной безопасности страны.

В ответ на пуски ракет Северной Кореей южнокорейские ВВС запустили три свои ракеты класса «воздух — земля» в международные воды на север от разграничительной линии с КНДР. В ВМС США заявили, что осведомлены о запусках баллистических ракет, предпринятых КНДР, но не видят непосредственной угрозы для территории страны или своих союзников.