Yonhap: КНДР запустила две крылатые ракеты с подводной лодки

Фото: kcnawatch. co/ Global Look Press

Северная Корея заявила о запуске двух «стратегических крылатых ракет» с подводной лодки. Запуски прошли в воскресенье, 12 марта. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Северная Корея заявляет, что в воскресенье запустила две «стратегические крылатые ракеты» с подводной лодки, — говорится в сообщении.

Там также добавили, что военные Южной Кореи объявили о запуске «неопознанной ракеты» с территории КНДР. По информации Объединенного комитета начальников штабов, ракеты была запущена в районе города Синпо.

Тип запущенной ракеты пока не установлен.

9 марта сообщалось, что КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря. Пуск ракеты засекли из района города Нампхо.

24 февраля КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет. По имеющимся данным, четыре стратегические ракеты Hwasal-2 были запущены из города Кимчхэк на северо-востоке страны в сторону Японского моря.