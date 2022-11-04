Yle: Финляндию могут заставить покупать газ из России

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Арбитражный суд может заставить Финляндию покупать российский газ или платить за пустоту, пишет Yle. Как рассказывают авторы, финская газовая компания Gasum ранее отказалась платить за газ в рублях, поскольку установленная договоренность обязывала ее проводить платежи в евро. В связи с этим Gasum инициировал арбитражную процедуру в отношении «Газпрома». В случае, если российская сторона будет признана правой, Финляндии придется платить согласно заключенному ранее договору.

По контракту take or pay (бери или плати. — NEWS.ru) покупатель обязан либо купить определенное заранее оговоренное количество газа, либо заплатить за него, даже если поставка не принята. <...> Если спор решается таким образом, что договор между компаниями считается действительным, но «Газпром» обязан принимать платежи в евро, Gasum практически вынужден продолжать покупать трубопроводный газ, — говорится в публикации.

Авторы подчеркивают, что Gasum мог бы избежать подобных последствий в случае форс-мажорной ситуации, которые прописаны в договоре. Одним из таких вынужденных обстоятельств могло бы стать эмбарго на российский газ, однако ни Евросоюз, ни сама Финляндия санкции вводить не стали.

Ранее издание Helsingin Sanomat также писало, что Финляндия оказалась в нелепой ситуации из-за закупок российского газа. Страна не может отказаться от его закупок в рамках актуального действующего контракта.

Договор о закупках российского газа был заключен на условиях take or pay, что подразумевает закупку определенного объема СПГ. И если Финляндия сейчас откажется от российского газа, то она попадет впросак. Этот шаг только увеличит доходы России, так как Хельсинки будут обязаны продолжать выплаты. Но при этом останется без газа.

Поэтому финская госкомпания Gasum продолжает закупать у России газ. Как пояснила директор компании по коммуникациям Ольга Вяйсянен, Gasum импортирует газ по морю примерно 2,5 раза в месяц. В долгосрочном контракте, заключенном компанией с «Газпромом», пункта об оплате газа рублями не было. Поэтому контракт действителен и Финляндия не может остановить импорт газа.