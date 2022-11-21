Yeni Şafak: Турция перенесла операцию в Сирии на день из-за США Yeni Şafak: Турция перенесла операцию в Сирии на день из-за расшифровки информации США

Фото: nato/flickr.com

Турция перенесла операцию на севере Сирии и Ирака из-за того, что США расшифровали информацию, сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на источники. Изначально операция была назначена на вечер воскресенья, 20 ноября, но была перенесена на один день раньше.

Операция ранее была назначена на вечер воскресенья. Однако была перенесена на один день раньше, когда американские чиновники, которые были проинформированы об операции, заранее расшифровали ее, — говорится в сообщении.

Как пишет газета, поскольку вооруженные силы Турции в течение нескольких месяцев были сосредоточены на операции на севере Ирака, такой крупномасштабной операции в Сирии не ожидалось. Однако с помощью плана, «испортившего всем игру», Турция показала, что может поражать цели одновременно в двух точках — на севере Сирии и Ирака.

20 ноября в Минобороны Турции заявили о начале военной операции «Коготь-меч» против курдских формирований на территории Сирии и Ирака. Вооруженные силы Турции за день поразили 89 целей, включая убежища и склады боеприпасов.

Анкара обвинила Рабочую партию Курдистана в Сирии и Сирийские демократические силы в организации и исполнении теракта, случившегося 13 ноября на туристической улице Истикляль в центре Стамбула. В результате теракта умерло шесть человек, по меньшей мере 80 человек получили ранения.