Yeni Safak назвала сроки снижения «газовой зависимости» Запада от России Yeni Safak: на снижение «газовой зависимости» Запада от России уйдет не менее пяти лет

Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

Запад намерен увеличить пропускную способность Трансадриатического (TAP) и Трансанатолийского (TANAP) газопроводов, чтобы снизить зависимость от России, но на это потребуется не менее пяти лет, пишет турецкая газета Yeni Şafak. По ее данным, мощность ТАР планируется увеличить с 10 млрд до 20 млрд кубометров, а пропускную способность TANAP — с 16 млрд до 31 млрд кубометров.

Реализовать эти цели раньше, чем через пять лет, не представляется возможным, потому что, несмотря на инвестиции в увеличение мощности, требуются дополнительные протоколы и соглашения, — подчеркивает издание.

Ранее обозреватель Хавьер Блас заявил, что на разрешение энергетического кризиса предстоящей зимой Евросоюзу может потребоваться более $200 млрд: странам сообщества придется принять решение о программе энергосбережения и провести общественную кампанию в ее поддержку, давая понять, что страны станут помогать друг другу, делясь тем небольшим количеством газа, которое будет доступно. Другие СМИ отмечают, что Европа ищет по всему миру замену российскому газу, создавая большую конкуренцию на мировых рынках сжиженного природного газа и лишая газа развивающиеся страны.