Испанский политолог Сезар Видаль назвал события в украинской Буче хорошо спланированной постановкой Киева. Он отметил несколько несостыковок в общей картине «массовой гибели людей», сообщает РЕН ТВ.

По словам эксперта, когда российские военные покидали город, нигде на улицах не было ни одного трупа. Но стоило в город зайти украинцам. как вдруг начали появляться тела.

То, что произошло в Буче, — явное преступление, и те, кто его совершил, должны понести за это наказание. Когда русские покидали Бучу, нигде не было трупов на улицах, после этого туда начали заходить украинцы, которые оставались там некоторое время, и вдруг эти тела начали появляться, — отметил Видаль.

Политолог обратил внимание, что на телах убитых людей были белые повязки — а это значит, что они не были приверженцами украинской власти. Такие повязки действительно носят российские военные, чтобы отличать друг друга, местные же надевали их, чтобы российские военные видели — перед ними «свой».

Скорее всего, предполагает испанский эксперт, эти люди сами просили помощи у российских военных и были расстреляны украинскими военными.

Также складывается впечатление что умерли они не в Буче, потому что тела находились в очень странном положении и не было видно луж крови под ними. Когда вы стреляете в человека, обычно проливается кровь, здесь же мы видим, что крови почти нет, так что это очень похоже на постановку, — резюмировал Видаль.

Город Буча полностью перешёл под контроль Украины 31 марта. Последний российский военный, по данным Минобороны РФ, покинул город до начала апреля. Информация о якобы имевших место «массовых убийствах» стала появляться спустя четыре дня — 4 апреля. На протяжении всего этого времени никаких сообщений о «массовых убийствах» в городе не было.

Сами украинские военные публиковали в соцсетях кадры с пустыми улицами Бучи. На одном из видео даже появился спортсмен и депутат Рады Жан Беленюк. Но затем в город прибыли западные журналисты и СБУ и сразу начал раскручиваться неимоверно циничный фейк.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что провокация в украинской Буче является верхом лжи и цинизма. По его словам, США, даже не получив каких-либо доказательств, стали назначать виновных, приняв «прокурорскую позу».