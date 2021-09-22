«Явное предупреждение президенту»: в Раде назвали мотив покушения на Шефира

Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира следует считать предупреждением Владимиру Зеленскому. Такое мнение о мотиве нападения высказал в Telegram депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Пули легли в водительскую дверь автомобиля, не неся угрозы пассажиру, явное предупреждение президенту и офису, что они все досягаемы, — считает парламентарий.

Он предположил, что заказчиками покушения могут быть мэр Киева Виталий Кличко, бывший депутат Артур Палатный и лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий, которые «объединились в борьбе с офисом президента».

На Украине начался новый этап политической борьбы — физическое уничтожение конкурентов и противников. И это только начало, — подчеркнул Кива.

По мнению депутата, политикам на Украине, чтобы не стать лёгкой добычей, следует пересаживаться в бронированные автомобили и возить с собой оружие.

Ранее стало известно, что при покушении на помощника украинского президента Сергея Шефира использовались редкие боеприпасы. Стрелок применил специализированные патроны, изготовленные в Венгрии, заявил замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин. По его словам, такие патроны не производятся на Украине и фактически почти не использовались на Украине.