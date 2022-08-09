«Явно не дорос»: историка рассмешило сравнение Зеленского с Гитлером Историк Бредихин: Зеленский не дорос до уровня Гитлера

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский явно не дорос до уровня Адольфа Гитлера, заявил кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин. По его словам, он действительно озвучивает идеи, как у диктатора нацистской Германии, однако по сравнению с ним, Зеленский — мелкая сошка, пишет «ПолитРоссия».

Зеленский явно не дорос до уровня Гитлера, он пока что — мелкая сошка по сравнению с ним. Можно сказать, что это чуть ли не комплимент для Зеленского, — отметил историк.

Бредихин подчеркнул, что русские и украинцы — один народ, поэтому если Зеленский призывает к ответу население России, значит, он также обращается к населению всего востока Украины.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером в своём Telegram-канале. По его словам, заявление Зеленского о необходимости призвать всех россиян к ответственности за спецоперацию схожи с идеями лидера нацистской Германии. Экс-президент России назвал главу Украины «главным клоуном» и призвал обратить внимание на природу киевской власти.