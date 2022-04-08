Явка на выборах президента Южной Осетии составила 82,07%

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Итоговая явка на президентских выборах в Южной Осетии составила 82,07%. Об этом сообщает республиканская ЦИК, пишет ТАСС.

Избирательные участки в республике и за её пределами открылись в 08:00 по местному времени, закрылись — в 20:00. Всего функционировали 76 избирательных участков в регионе и за его пределами.

Общий процент по Республике Южная Осетия принявших участие в голосовании по выборам президента Республики Южная Осетия на 20:00 мск — 82,07%, — приводит агентство слова члена ЦИК Игоря Чочиева.

По предварительным данным, в Цхинвале проголосовали 68,3%, в Цхинвальском районе — 74,8%, в Знаурском районе — 76,2%, Дзауском районе — 78,3%, в городе Квайса — 72,1%, в Лениногорском районе — 71,7%.

Президентские выборы в Южной Осетии признаны состоявшимися. На пост президента претендуют пять кандидатов: действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.

Ранее Центральная избирательная комиссия Южной Осетии зарегистрировала инициативную группу по проведению референдума о вхождении республики в состав России. В группу вошли 26 общественных и политических деятелей, в том числе действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.