Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Явка на выборах нового президента Абхазии к 18:00 по московскому времени составила 48,8%.

Об этом сообщила пресс-секретарь ЦИК республики Елена Лабахуа.

Процент явки составляет 48,48%, — передаёт ТАССеё слова.

25 августа в Абхазии проходят выборы президента. На должность претендуют 10 человек, в том числе действующий руководитель страны Рауль Хаджимбу.

Ранее News.ru писал о том, что Центральная избирательная комиссия Абхазии потратила на выборы президента республики 17,7 миллиона рублей, сообщил глава ЦИК Тамаз Гогия.

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