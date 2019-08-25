Явка на выборах нового президента Абхазии к 18:00 по московскому времени составила 48,8%.
Об этом сообщила пресс-секретарь ЦИК республики Елена Лабахуа.
Процент явки составляет 48,48%, — передаёт
ТАССеё слова.
25 августа в Абхазии проходят выборы президента. На должность претендуют 10 человек, в том числе действующий руководитель страны Рауль Хаджимбу.
Ранее News.ru писал о том, что Центральная избирательная комиссия Абхазии потратила на выборы президента республики 17,7 миллиона рублей, сообщил глава ЦИК Тамаз Гогия.