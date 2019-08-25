Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Памятник Александру Пушкину, напечатанный на 3D-принтере, торжественно открыли в Будённовском районе Донецка. Скульптуру русскому поэту установили возле дворца культуры по случаю 150-летия со дня основания города.

Наши мечты, идеи воплотились благодаря неравнодушным людям. Этот памятник в полной мере можно назвать народным, потому что здесь нет ни копейки бюджетных средств, — отметил глава администрации района города Владимир...