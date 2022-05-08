Явка избирателей на выборах президента Южной Осетии составила 68,2%

Мужчина голосует на избирательном участке в Цхинвале / Фото Наталья Айриян/РИА Новости

Явка избирателей во втором туре выборов президента Южной Осетии составила 68,2%. Данные пока не учитывают результатов голосования за пределами республики, приводит слова члена ЦИК республики Фатимы Джиоевой ТАСС.

Общий процент по Республике Южная Осетия принявших участие в голосовании по выборам президента Республики Южная Осетия на 20:00 мск составляет 68,2%, — сказала представитель избирательной комиссии.

В первом туре президентских выборов явка к закрытию избирательных участков составляла 82,07%. На сегодня самая высокая явка зарегистрирована в Знаурском районе (79,2%), самая маленькая — в Цхинвальском районе (61,5%).

На данный момент избиркомы приступили к ручному подсчёту голосов. Первые результаты будут известны ближе к полуночи.

Ранее сообщалось, что второй тур президентских выборов в Южной Осетии состоялся, так как явка избирателей превысила необходимые 30%. В президентской гонке принимают участие действующий президент Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев.