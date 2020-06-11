Представители Республиканской партии США причислили Россию к трём главным врагам Америки наряду с Китаем и Ираном и предложили ввести «самые жёсткие санкции». Среди них — признание РФ страной-пособником терроризма и отключение страны от системы SWIFT. Опрошенные NEWS.ru американские эксперты убеждены: большая часть «ястребиных» предложений не будет реализована.

Республиканский исследовательский комитет (RSC) представил 10 июня результат своей работы за последние полтора года. Им стал 120-страничный доклад «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам», в котором отдельно рассматриваются три государства, представляющие для США наибольшую угрозу, — Китай, Россия и Иран. Глава, посвящённая РФ, заметно короче отведённых другим странам, однако не менее содержательна. В ней члены самого многочисленного и авторитетного республиканского комитета в Палате представителей пишут о «стратегии сдерживания» России и объясняют, почему она представляет опасность для США. Так России вменяют её действия в Сирии и на Украине, эпизод с отравлением нервно-паралитическим веществом экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Конгрессмены предлагают усилить давление на РФ и ввести против неё новые санкции, в том числе признать Россию государством-спонсором терроризма. В качестве причины указывается поддержка страной таких запрещённых в США организаций и движений как «Талибан» (запрещена в РФ), «Хезболла», Корпус стражей исламской революции (КСИР) и «Русское имперское движение», связанное с проведением военных тренингов, в том числе для иностранцев. Также в документе есть рекомендации отключить Россию от системы SWIFT, ввести санкции в отношении её нефтегазовых проектов, госдолга, Внешэкономбанка и отдельных лиц. Кроме того, конгрессмены предлагают усилить военную поддержку Украины и Грузии и сделать «противодействие российской агрессии» главной темой саммитов НАТО. Всего в документе содержится более пятнадцати антироссийских предложений.

В Кремле рассчитывают, что изложенные в новом докладе идеи «останутся на уровне заявлений» и не будут реализованы. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мы в целом считаем подобные рестрикции незаконными с точки зрения международного права и, конечно, мы можем только сожалеть в связи с новыми и новыми импульсами, которые пытаются некоторые лица придавать в общем американской политике, — сказал Песков.

Директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона Ричард Вайц считает, что предложенная RSC стратегия сдерживания России вряд ли будет полностью реализована. Однако, отдельные её положения могут быть взяты на вооружение, сказал эксперт NEWS.ru.

Положение о создании «стратегии прямого общения с русскими людьми и поддержки их стремлений к демократии и правам человека» может получить поддержку в Конгрессе, поскольку различные органы правительства США и НПО уже и так этим занимаются. Возможно будет поддержан акт SMART — законопроект, требующий отчёта от Госдепартамента о связи российского правительства с терроризмом, но не немедленное признание России государством-спонсором терроризма. Ричард Вайц директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона

Дональд Трамп Doug Mills/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вайц не исключает, что администрация президента США Дональда Трампа выступит против введения экономических санкций в отношении России, учитывая хрупкость мировой экономики. По его словам, новые рестрикции могут иметь неожиданные и нежелательные последствия.

Со своей стороны профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона Алан Кафруни в беседе с NEWS.ru напомнил, что изложенные конгрессменами предложения звучали и ранее.

Вряд ли США отключат Россию от SWIFT, Трамп вряд ли пойдёт это. Но даже если и так, то у РФ есть способ найти альтернативу этой системе . Что касается санкций в отношении российского суверенного долга, то в совокупности с предложенными в докладе рестрикциями против Китая, такой шаг может привести к ослаблению доллара. Так что такие сценарии маловероятны. Да, в Сенат сейчас внесён законопроект, расширяющий санкции в отношении «Северного потока-2», но строительство газопровода зашло уже слишком далеко. Этот проект — красная линия для Берлина. Не думаю, что ему помешают. Наконец, при всём уважении к стратегии, с учётом происходящего в США, сейчас не лучшее время для реализации пункта о прямом диалоге с российским народом. Алан Кафруни Профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона Профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона

Эксперт отметил, что Республиканский исследовательский комитет — это крайне консервативная группа в палате представителей, идеи которой сильно отличаются от реальной политики США. Тем не менее Кафруни считает, что «очень ястребиные» заявления конгрессменов потенциально опасны в контексте грядущих выборов.