Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине выявила признаки возможной бактериологической диверсии в одной из школ на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). В связи с этим сопредседатель комиссии и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась в правоохранительные органы, говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты.

По её словам, в ноябре 2020 года в районе одной из школ ЛНР были найдены фальшивые денежные купюры, которые, согласно результатам исследований, оказались заражены азиатским штаммом туберкулёза.

Сам факт того, что выброс этих инфицированных купюр был в районе детского учебного учреждения, зная любопытство ребёнка, <...> означал, что это было не что иное, как диверсия, — сказала Яровая.

Парламентарий отметила, что трагедии удалось избежать благодаря высокому уровню настороженности правоохранительных органов ЛНР. Она подчеркнула, что данный инцидент необходимо расследовать тщательным образом и дать ему оценку.

Яровая добавила, что на Украине ранее была внедрена американская программа здравоохранения, которая предусматривает отмену системы профилактики и ранней диагностики. Этот пакет услуг можно было получить за плату. Поскольку многие украинцы не могли себе этого позволить, они фактически оказались не просто в зоне риска, а в «зоне опасных экспериментов», сказала она.

Ранее первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что Россия представит в ООН результаты расследования о работе биолабораторий на территории Украины. Он допустил созыв международного трибунала в отношении украинских и американских властей.