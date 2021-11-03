Ярош заявил об отсутствии у Зеленского авторитета в армии

Новый советник главнокомандующего Вооружённых сил Украины Дмитрий Ярош заявил, что украинский президент Владимир Зеленский среди военных не имеет большого авторитета. Такое положение в армии сложилось, поскольку верховный главнокомандующий уделяет ей мало внимания, отметил он в эфире радиостанции «Новое время».

Ярош подчеркнул , что сложно завоевать авторитет, когда вопросы материального обеспечения ВСУ не решаются в достаточном объёме и нет стимуляции зарплатами или социальными выплатами.

Если честно, я не могу сказать о большом авторитете верховного главнокомандующего, но при этом какие-то шаги делаются, — пояснил советник.

Он добавил, что у Зеленского, обладающего практически всей властью на Украине, армия должна быть в приоритете, тогда появится и авторитет среди военных. Сам экс-лидер запрещённого в России экстремистского движения «Правый сектор» на новой должности намерен заниматься добровольцами и молодёжью допризывного возраста.

Главной моей задачей будет привлечение в случае необходимости добровольческого человеческого потенциала к укреплению Вооружённых сил Украины, работа с молодёжью допризывного возраста и ещё очень много задач: по территориальной обороне, по другим вещам, я не обо всем могу говорить, — заявил Ярош.

Он назвал добровольцев «мотивированным резервом» украинской армии, к их помощи Украина обратится в случае развертывания конфликта в Донбассе.

Ранее стало известно, что Дмитрий Ярош является пешкой в большой антироссийской игре, заявила сенатор от Крыма в Совете Федерации Ольга Ковитиди. Она отметила, что указанное назначение состоялось на фоне нового витка конфронтации в Донбассе, связанного не только с началом применения украинской армией турецких беспилотников, но и с увеличением присутствия тяжёлой боевой техники на всей линии разграничения.