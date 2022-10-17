Японскую армию усилят для ведения длительных боевых действий Фумио Кисида: Япония повысит возможности войск по ведению длительных боевых действий

Фото: Социальные сети

Правительство Японии уделит особое внимание укреплению возможностей вооруженных сил по ведению длительных боевых действий. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида в рамках дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента. Слова премьера приводит РИА Новости.

Мы намерены комплексно подойти к укреплению оборонной мощи при формировании государственного бюджета на 2023 финансовый год. Крайне важным моментом при этом станет формирование потенциала для ведения длительных военных действий, а также укрепление соответствующих оборонных сооружений, — сказал Кисида.

Во время дебатов парламентарии указывали на необходимость масштабного накопления боеприпасов, модернизации военных объектов и увеличении военных ассигнований.

Ранее газета Nikkei сообщала, что в случае чрезвычайных обстоятельств японская армия сможет использовать только около половины своей военной техники. Все остальное либо находится в ожидании ремонта, либо простаивает из-за нехватки материалов для техобслуживания. При этом снарядов, по подсчетам издания, Японии хватит только на два месяца ведения боевых действий, а срок годности 20% ракет уже истек.

Ранее издание Yahoo News Japan написало, что у США нет шансов в случае применения Россией «оружия Судного дня» — ядерной торпеды «Посейдон». Отмечается, что взрыв данного оружия вызовет цунами, которое способно уничтожить такой город, как Нью-Йорк. По словам автора материала, высота волны может достигать несколько сотен метров.

Перед этим руководство НАТО направило странам-членам предупреждение о мобилизации российской атомной подводной лодки К-329 «Белгород», на борту которой находится ядерная ракета «Посейдон», которая также известна как «Оружие Апокалипсиса».