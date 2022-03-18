Японский производитель стекла AGC сократил поставки в Россию

Японская компания AGC сократит поставки продукции на территорию России, включая архитектурно-декоративные и автомобильные образцы. Также будут приостановлены инвестиции в российские проекты, сообщается в письме, опубликованном на официальном сайте корпорации AGC.

В России AGC Group занимается преимущественно производством архитектурного и автомобильного стекла. В свете сложившейся ситуации руководство компании приняло решение приостановить инвестиционные проекты в стране. Что касается производства автомобильных стёкол, AGC значительно сократила производство и поставки российским автопроизводителям, — сказано в письме.

Кроме того, AGC сообщила о приостановке деятельности на Украине. По словам представителей компании, 24 сотрудника, проживающих в этой стране, на текущий момент находятся в безопасности. Японская фирма планирует отправить €700 тысяч в качестве гуманитарной помощи украинцам.

Ранее Ассоциация дистрибьюторов автомобильных комплектующих (АДАК) заявила об остром дефиците запасных частей. В организации сообщили, что на сегодняшний день большинство автопроизводителей и независимых поставщиков перестали ввозить детали и расходные материалы в Россию. По этой причине цены на имеющуюся продукцию на складах внутри страны взлетели в несколько раз. Представители отрасли заявляют о беспрецедентной ситуации, отмечая, что обслуживание автомобилей самых известных брендов становится всё более затруднительным.