Японский премьер решил осмотреть районы Украины, где проходили бои

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Фумио Кисида

Японский премьер Фумио Кисида запланировал поездку в Киев в середине февраля, сообщает издание Yomiuri Shimbun. В рамках визита он проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, Кисида намерен осмотреть районы Украины, где ранее проходили бои. По итогам поездки ожидается совместное заявление Кисиды и Зеленского.

Издание уточнило, что поездка в Киев важна для Кисиды из-за председательства Токио в «Группе семи» (G7) в 2023 году. По мнению журналистов, поездка продемонстрирует активную вовлеченность японской стороны в процесс оказания помощи Украине. При этом японское правительство изучает возможности обеспечения безопасности во время визита.

13 января Белый дом опубликовал совместное заявление Байдена и Кисиды, в нем говорится, что любое возможное применение Россией ядерного оружия на Украине будет означать враждебный акт против всего человечества, который ничем нельзя оправдать. Также Байден и Кисида условились продолжать оказывать поддержку Украине перед лицом атак на критически важную энергетическую инфраструктуру.

В ответ на это зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Кисида «предал память сотен тысяч японцев», выступив с президентом США Джо Байденом против применения Россией ядерного оружия на Украине. Медведев напомнил, что единственной страной, применявшей оружие, были именно Соединенные Штаты, а удар наносился по Японии.