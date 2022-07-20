Японский политолог заявил, что США устроили ад в Восточной Европе Японский политолог Осаки: Украина по вине США попала в ад

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Японский политолог Ивао Осаки заявил, что США превратили Украину в оплот Запада на российской границе. В этой связи президенту РФ Владимиру Путину не оставалось иного выбора, кроме как начать спецоперацию. Мнение политолога приводит издание JB Press.

Эксперт отметил, что Вашингтон был «одержим идеей» о вступлении Украины в НАТО. в связи с этим стране поставлялось самое современное оружие. Кроме того, по мнению Осаки, президент Украины Владимир Зеленский ещё до начала спецоперации нарушил Минские соглашения, главной целью которых являлось урегулирование ситуации на востоке страны.

Путин расценил это как угрозу выживанию государства и 24 февраля начал спецоперацию, — пишет Осаки.

Он подчеркнул, что именно власти США «продолжают игнорировать международное право и менять статус-кво по всему миру». Таим образом, по словам Осаки, Вашингтон «устроил ад в Восточной Европе».

Ранее духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Тегеране высказал мнение, что Североатлантический альянс (НАТО) начал бы войну с Россией под предлогом Крыма, если бы его не остановила спецоперация на Украине. Он уверен, что западные страны просто «категорически против сильной России».