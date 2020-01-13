https://static.news.ru/photo/4ef68b26-36aa-11ea-a876-fa163e074e61_660.jpg Император Нарухито и его жена императрица Масако Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Соединённое Королевство станет первой страной, которую с заграничным государственным визитом посетят император Японии Нарухито и его жена императрица Масако.

Супруги приняли приглашение британской королевы Елизаветы II прибыть в Британию с госвизитом весной 2020 года, сообщили в Букингемском дворце.

Император и императрица во время посещения Соединённого Королевства будут размещены в Виндзорском замке.

Последний госвизит японской императорской четы в Великобританию прошёл в 1998 году: в Королевство приезжали правивший тогда император Акихито и его супруга Митико. Елизавета II и её муж принц Филипп за время правления королевы посещали Японию с государственным визитом один раз — в мае 1975 года.

Интронизация (официальная церемония восшествия на престол) императора Нарухито прошла 22 октября 2019 года. Среди прочих гостей на церемонии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, писал NEWS.ru.