https://static.news.ru/photo/2e196c44-5bbb-11ea-9366-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

Все пассажиры и члены экипажа эвакуированы с охваченного коронавирусом круизного лайнера Diamond Princess. Об этом заявил японский министр здравоохранения Кацунобу Като.

По словам главы ведомства, до последнего момента на судне оставались около 500 человек, которые входят в состав экипажа и обслуживающего персонала. Като также вновь выразил соболезнования родным и близким пассажиров, скончавшихся от заболевания, сообщает ТАСС.

В общей сложности на борту Diamond Princess находились 3,7 тысячи человек. В числе его пассажиров были граждане 50 стран, в том числе России. Коронавирус был выявлен у 705 человек. Карантин на судне был объявлен 5 февраля, а эвакуация людей началась 19-го.

Как писал NEWS.ru, среди россиян, находившихся на борту лайнера, был выявлен только один случай заражения коронавирусом. Заболевшая туристка была госпитализирована.