Японские ученые назвали дату, когда Земле грозит конец света Earth Sky: конец света может наступить в 1 000 002 021 году

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Исследователи из японского Университета Тохо в сотрудничестве с учеными NASA пришли к выводу, что конец света на Земле наступит в 1 000 002 021 году, передает портал Earth Sky. По их мнению, Солнце начнет постепенно увеличиваться в размерах, что приведет к высыханию океанов и сделает существование на планете невозможным.

Специалисты также выявили новую угрозу для Земли — солнечные бури. Они считают, что мощные вспышки могут изменить атмосферные условия и снизить уровень кислорода на планете до критически низкого.

Эксперты предложили несколько вариантов спасения планеты. Во-первых, это новые технологии, которые могут помочь в создании замкнутых пространств с искусственной средой, где люди смогут пережить погодные аномалии. Во-вторых, это возможность переселения человечества на другие планеты.

Ранее издание Mirror писало, что Судный день может наступить после смерти папы римского Франциска. Журналисты пояснили, что это следует из рукописи 900-летней давности, известной как «Пророчество о Папах». Согласно книге XII века, приписываемой ирландскому епископу святому Малахии, Франциск был последним папой римским. Конец света же произойдет в 2027 году. Сама рукопись, по данным издания, находится в секретных архивах Ватикана.