Санкции против России оставили японцев без рыбы Hokkaido Shimbun: санкции против РФ лишили японских рыбаков улова возле Курил​

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Рыбаки с острова Хоккайдо лишились доступа к акватории Южных Курил и вынуждены заниматься промыслом в своих водах — в районе полуострова Немуро, пишет газета Hokkaido Shimbun. Причиной ограничений стали антироссийские санкции со стороны Токио. В ответ Москва не стала продлевать двустороннее соглашение, включавшее разрешение на промысел для японцев.

Мы бы хотели снова выйти в этом году на промысел в акватории Южных Курил, но он регулируется ежегодными переговорами двух стран, которые в 2023 году не состоялись. Так что у нас, к сожалению, нет выбора, — приводит издание слова рыбаков.

О невозможности провести консультации по дальнейшему выполнению межправительственного Соглашения о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов от 21 февраля 1998 года Россия уведомила Японию в январе текущего года. В ответ японская сторона заявила, что продолжит требовать для своих рыбаков возобновления промысла возле Курильской гряды.

Правительство Японии уже обещало помочь своим гражданам, пострадавшим из-за отсутствия возможности вылавливать терпуга близ Кунашира. Его промысел должен был начаться в середине сентября, после чего рыбаки обычно добывали осьминога.