Японские рыбаки лишились Курил: на что пошла Москва, есть ли угроза войны Почему ухудшились торговые отношения между Россией и Японией — в материале NEWS.ru.

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Антироссийские санкции со стороны Японии сильно ударили по местным рыбакам. Они заявили, что не могут вести промысел в районе Курильских островов из-за несостоявшихся переговоров между Москвой и Токио. Рыбаки рассчитывают на полную компенсацию со стороны японского правительства за предоставленные неудобства. Как изменился товарооборот РФ и Японии в условиях ухудшения двухсторонних отношений, какие ответные меры ввела Москва и существует ли угроза войны между странами — в материале NEWS.ru.

Чем недовольны японские рыбаки

Газета Hokkaido Shimbun пишет, что японские рыбаки с острова Хоккайдо лишились доступа к акватории Южных Курил и вынуждены заниматься промыслом в своих водах — в районе полуострова Немуро.

«Я не думаю, что мы сможем возобновить промысел, только если отношения Японии и России вдруг не улучшатся. Есть много рыбаков, которые отказались от ловли», — сказал один из представителей отрасли.

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Какова позиция Москвы

В конце января 2023 года в ответ на антироссийские санкции Москва не стала продлевать двустороннее соглашение, включавшее разрешение на промысел для японцев. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не может согласовать консультации по рыбному промыслу Японии в российских территориальных водах.

Она подчеркнула, что, подписывая соглашение в сфере рыболовства, Москва и Токио исходили из «желания способствовать развитию и укреплению добрососедских отношений между двумя странами» и на протяжении 20 лет реализация договора проходила в конструктивном ключе. Однако, как отметила представитель МИД, с момента начала специальной военной операции на Украине отношения РФ и Японии стали резко деградировать. В частности, администрация японского премьер-министра Фумио Кисиды ввела 15 пакетов персональных и секторальных антироссийских санкций, отменила режим наиболее благоприятствуемой нации в торговле и выслала группу российских дипломатов.

Какие еще меры в отношении Японии ввела Россия

16 октября Россельхознадзор объявил о временном запрете на поставки морепродуктов из Японии. Соответствующее решение будет действовать до тех пор, пока Токио не предоставит исчерпывающую информацию о безопасности продуктов водного промысла. Такие же ограничительные меры ввел Китай.

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В августе оператор японской АЭС «Фукусима-1» осуществил сброс воды в океан. В начале сентября была взята проба — концентрация трития составила 10 беккерелей на литр, что является нижней границей уровня выявления. После этого Россельхознадзор стал рассматривать ввод ограничений на импорт морепродуктов из Японии, так как появились риски радиационного загрязнения товаров.

Экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев заявил NEWS.ru, что поставки рыбы из Японии занимают очень незначительную долю в российском импорте, поэтому запрет на импорт скажется минимально или вовсе не отразится на внутреннем рынке. При этом он допустил небольшое повышение цен на продукцию. По мнению Разуваева, данная мера введена в качестве предосторожности.

Со своей стороны экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал NEWS.ru, что это политический ход Москвы.

«Ограничение на ввоз морепродуктов из Японии было скорее политическим жестом. Это указание Японии на то, что мы не полностью удовлетворены по внешнеполитической линии не очень лояльным отношением с их стороны в последнее время», — полагает Беляев.

Насколько ухудшились торговые отношения Москвы и Токио

Нынешние торговые отношения России и Японии, несомненно, ухудшились, но в плане экспорта у РФ все компенсируется за счет активизации торговли с другими странами, заявил Беляев NEWS.ru. По его словам, это связано с геополитическим переформатированием мира на восточный вектор развития, в первую очередь на Юго-Восточную Азию.

«Что касается всего внешнеторгового оборота, к сожалению, он идет на спад, идет вниз по наклонной, но в смысле объемов у нас все вполне компенсируется за счет активизации торговли на других направлениях», — сказал Беляев.

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Он пояснил, что ранее РФ импортировала из Японии машинотехническую продукцию, готовые изделия и компоненты в сфере электроники. Россия экспортировала в Японию энергоносители, лес, а также металл. Москве удалось найти замену японским товарам, в частности в Китае и Юго-Восточной Азии. Беляев отметил, что Япония сейчас не может занять конструктивную позицию в торговле с Россией, так как во многом зависит от США и является их сателлитом.

Также экономист напомнил о предложениях Токио по совместному экономическому использованию ряда островов. По мнению Беляева, сейчас эти проекты находятся в стадии затяжных переговоров.

Грозит ли России война с Японией

Антироссийские санкции и торговые ограничения были введены на фоне не подписанного со времен Второй мировой войны мирного соглашения о Южных Курилах. Главным препятствием остается вопрос об островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи. Токио претендует на эти территории, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Кремля состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

Сенатор от Крыма член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает, что обострение двухсторонних отношений не приведет к войне, поскольку это не выгодно ни одной из сторон. В то же время он отметил, что Токио получает «болезненные ответы» из Москвы.

«Я думаю, до войны дело не дойдет. Россия не будет затевать войну с Японией, Япония сама проиграет от этого. У них хватает понимания, что такого не должно быть в отношении России. На фоне введенных против Москвы санкций они получают от нас болезненные ответы. Это касается не только запрета на ввоз морепродуктов на территорию России. Местные рыбаки не могут рыбачить в районе Курил, а это для них большая проблема», — сказал Цеков.

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Сенатор подчеркнул, что у РФ есть множество других возможностей воздействовать на Японию в экономическом плане.

«При этом важно понимать, что не мы начали, а они. Они же пошли на поводу у американцев и у европейцев. За что боролись — на то и напоролись. Япония продемонстрировала, что до конца не является суверенной страной и эта зависимость идет ей не на пользу, а во вред», — добавил Цеков.

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