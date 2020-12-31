Японские префектуры требуют от властей введения режима ЧС

https://static.news.ru/photo/6b516262-4cd6-11eb-9e4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gang Ye/Global Look Press

Власти японских префектур Канагава, Сайтама и Тиба намерены потребовать от властей страны введения режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением COVID-19.

Просьба префектур будет передана министру по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимуре во время его встречи 2 января с губернатором Токио Юрико Коикэ. Она также поддерживает идею введения ЧС в стране.

Нисимура накануне заявил, что кабмин Японии может объявить режим ЧС в случае, если число случаев заражения продолжит расти, сообщает агентство Kyodo.

Ситуация с COVID-19 в Японии ухудшается с ноября 2019 года. В декабре антирекорды по суточному приросту заболевших и умерших неоднократно обновлялись. По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в стране заболели 239 тысяч человек, из которых жертвами инфекции стали 3,4 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что в Японии выявлено свыше десяти случаев заражения новым штаммом коронавируса. Он был завезён в страну из Великобритании и ЮАР. В связи с этим власти приостановили въезд иностранцев.