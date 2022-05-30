Японские аналитики предсказали «лето растущих цен» Teikoku Databank: в Японии летом ожидается рост на большое количество продуктов

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В Японии уже повысились или вырастут в ближайшие месяцы цены на 8,3 тысячи продуктов. Такие данные получили в результате исследования специалисты научно-исследовательского центра Teikoku Databank, результаты приводит РИА Новости. В исследовании приняли участие 105 компаний-производителей продуктов питания и напитков.

Порядка 60% участников иследования (68 компаний) сообщили, что уже повысили цены на свою продукцию или планируют сделать это. Ожидается, что в июне и в июле вырастут цены более чем на три тысячи наименований.

При этом из общего числа в 8>3 тысячи наименований 3,6 тысячи составляют мучные и мясные переработанные изделия, а также товары длительного хранения и замороженные продукты. Ещё порядка 1,7 тысячи — соусы, майонез и масло, 1,1 тысячи — алкогольные и безалкогольные напитки, 500 — конфеты, печеье, мороженое, 400 — хлебобулочные изделия. Предполагается, что средний рост цен составит 12-13%.

Из-за стремительного роста цен в последнее время лето может стать «летом растущих цен». Даже те компании, которые до сих пор обходились «невидимым» повышением цен, когда цена оставалась прежней, но уменьшалось количество товара в упаковке, будут вынуждены решиться на повышение цены, — говорится в докладе.

Аналитики также отмечают, что в случае, если затраты на сырье продолжат расти, то осенью может наступить новый виток роста цен.

Ранее сообщалось, что рост цен на продукты питания в Великобритании побил 13-летний рекорд. Такие данные получены в результате исследования международной консалтинговой компании Kantar Worldpanel. Уточняется, что уровень жизни британских потребителей значительно снизился. Исследователи отметили, что четверть англичан «едва сводят концы с концами».

В России лидер КПРФ Геннадий Зюганов потребовал ввести государственное регулирование цен на продукты. Он отметил, что сложившаяся ситуация с ростом ценовых показателей на рынке «абсолютно недопустима». Политик призвал забыть о рыночной концепции «невидимой руки» шотландского экономиста Адама Смита, добавив, что в текущих условиях необходимо вмешательство со стороны государства.