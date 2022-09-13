Японская журналистка пришла к неожиданному выводу, посетив Донбасс Японская журналистка Токуяма: Донбасс выздоравливает после Украины

Фото: vk.com/asuka_yaponka

Японская журналистка Асука Токуяма

Японская журналистка Асука Токуяма, проживающая в России, посетила Донецк и увидела мирные пейзажи, соседствующие с руинами разрушенных зданий. В своем материале для Daily Shinco она отметила, что люди стремятся вернуться к мирной жизни: высаживают цветы, продают домашнюю еду и гуляют по парку.

Розы цвели по всему городу. В парке бабушки болтали, продавали цветы и домашнюю еду, и открывался вид на идиллический пейзаж, — написала Токуяма.

Вместе с тем, журналистку впечатлил отпечаток военного конфликта — лежащие в руинах школы, на которые «больно смотреть». Она написала, что в ее душе еще свежи воспоминания о погибших под снарядами и ракетами, выпущенными по обычному рынку «именно тогда, когда там собралось много людей». Возможно, речь идет об обстреле рынка в Донецке, во время которого погибли три человека, в том числе ребенок.

В Мариуполе Токуяма встретилась в главой Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Он рассказал журналистке, что жизнь в Донбасса начала возвращаться в нормальное русло. Политик указал на то, что в Донецке работают центры занятости, можно найти работу по специальности, а люди постепенно возвращаются в свои дома.

Кроме того, Пушилин подчеркнул, что жители ДНР стремятся провести референдум по вопросу вхождения республики в состав России. Он отметил, что проведение плебисцита станет возможным после того, как на территории Донбасса закончится военный конфликт.

Токуяма отметила, что с начала военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины японские СМИ публиковали различные материалы на эту тему. Однако, как подчеркнула журналистка, поговорив с людьми, находящимися «в вихре», она не хочет делать больших обобщений.

Когда я разговариваю с людьми в вихре, мне не хочется делать что-то, что суммируется. Во время написания материала небольшая деревня в северной части республики подверглась обстрелу, и 13 человек были убиты. Еще раз, это заставляет меня твердо чувствовать, что число в полгода не является важной вехой, — подытожила японская журналистка.

Ранее NEWS.ru публиковал репортаж о том, как в Донецке встретили День освобождения Донбасса.