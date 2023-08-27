Японка лучше всех сыграла на воображаемой гитаре на международном конкурсе Японка Нагура победила в конкурсе по игре на воображаемой гитаре в Финляндии

Фото: airguitarworldchampionships.com

Победительница конкурса Нанами Seven Seas Нагура из Японии

Представительница Японии Нанами Seven Seas Нагура стала чемпионкой всемирного конкурса по игре на воображаемой гитаре, прошедшем в финском городе Оулу, передает РИА Новости. Участница турнира набрала 35,8 балла и стала трехкратной победительницей чемпионата, на котором она выступает с 2014 года.

Второе место в музыкальном состязании занял представитель Финляндии Аапо The Angus Раутио из Оулу, он набрал 35,2 балла. Россиянин Кирилл Guitarantula Блюменкратц, выступающий под флагом Франции, занял третье место с 35,1 балла.

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