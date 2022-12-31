Японию упрекнули в финансировании российской спецоперации JB Press: продолжая торговлю с Россией, Япония финансирует СВО

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Токио не прекратил торговые отношения с Москвой, а значит, пополняет бюджет страны и тем самым финансирует специальную военную операцию на Украине, сообщает JB Press. Авторы публикации призвали власти Японии показать решительную позицию по отношению к России.

В результате это ничем не отличается от поддержки России. Нельзя отрицать возможность того, что часть денежного оборота уходит на военные расходы, — говорится в сообщении.

Обозреватели обратили внимание, что ключом к российской торговле, которая продолжается даже в условиях экономических санкций, являются энергоносители и морепродукты в импорте и подержанные легковые автомобили в экспорте.

Ранее Япония анонсировала крупнейший пятилетний план по наращиванию военного потенциала со времен Второй мировой войны. Согласно подсчетам, реализация данной инициативы обойдется Токио в $320 млрд, что сделает оборонный бюджет страны третьим в мире после США и Китая.

Комментируя новую оборонную стратегию Японии, представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Токио встал на путь беспрецедентного наращивания военной мощи. По ее словам, действия страны неизбежно спровоцируют новые вызовы безопасности и усиление напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.