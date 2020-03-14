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Пятый президент Украины Пётр Порошенко вернулся домой из Испании за два дня до закрытия границ в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.

В аэропорту Борисполь бывшего главу государства встречали журналисты, однако на их вопросы о неявке на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), политик попросил их «прекратить работать на страну-агрессора», сообщает издание...