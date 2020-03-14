Япония заявила о 41 заболевшем коронавирусом за сутки, общее число заболевших составляет 1484 человека. Наибольшее число заразившихся насчитывается на острове Хоккайдо — 144 человека.
В Токио подтверждены 87 случаев заражения. Среди подхвативших коронавирус — 697 членов экипажа лайнера Diamond Princess,
Внутри страны число заболевших составило 773 человека, умерли 29 пациентов, из которых семеро — пассажиры лайнера.
Ранее NEWS.ru сообщал, что супруга испанского премьера Педро Санчеса — Бегонья Гомес оказалась инфицирована коронавирусом COVID-19. Анализы 45-летняя женщина сдавала в мадридской резиденции главы правительства — дворце Монклоа.
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