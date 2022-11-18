Япония заявила, что выпущенная КНДР ракета могла достичь США Глава Минобороны Японии Хамада: выпущенная КНДР ракета могла достичь США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выпущенная КНДР ракета могла достичь США, если бы была направлена по иной траектории, заявил на пресс-конференции министр обороны Японии Ясукадзу Хамада. По его словам, в настоящее время Токио анализирует произошедшее, но уже подсчитал, что полет продолжался почти 70 минут.

Мы пока анализируем детали, но считаем, что полет продолжался 69 минут. Если рассчитать, исходя из траектории межконтинентальной баллистической ракеты, выпущенной сегодня КНДР, то дальность полета могла превысить 15 тысяч километров, в этом случае [эта дальность полета] включает территорию США, — сказал Хамада.

Ранее генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно сообщил, что дальность полета северокорейской ракеты составила тысячу километров, а высота — шесть тысяч километров. При этом он отметил, что она была запущена по навесной траектории, что означает более вертикальный пуск, позволяющий сократить расстояние полета.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что военные засекли запуск Пхеньяном одной баллистической ракеты малой дальности. По их данным, ее запустили в сторону Японского моря примерно в 10:48 (04:48 мск) 17 ноября из района города Вонсан.