Япония запретит импорт древесины из России

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Российский рубль укрепляется несмотря на введённые против Москвы санкции со стороны Запада, сообщает издание Global Times. Отмечается, что основная причина этого в том, что Россия продолжает продавать нефть и газ другим странам. Журналисты при этом уточняют, что прогнозы президента США Джо Байдена о том, что рубль «превратится в руины», не сбылись.

Рубль почти полностью восстановился после потерь из-за спецоперации на Украине. Европа по-прежнему зависит от российского газа, — сказано в публикации. Несмотря на попытки Запада ослабить экономику России, большинство стран в...