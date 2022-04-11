Япония запретит импорт древесины из России

Kyodo: Япония введёт запрет на импорт некоторых видов древесины из России с 19 апреля
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
06:08, 12 апреля 2022
Фото: Яндекс.Дзен
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В Японии с 19 апреля вступает в силу запрет на импорт некоторых видов древесины, ряда машинного оборудования и алкоголя из России. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на министра экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуду.
Мы продолжим сотрудничество с международным сообществом, включая страны «Большой семерки», и намерены предпринимать надлежащие меры, — приводит агентство слова министра Хагиуды.
О вводе запрета на импорт древесины, водки и машинного оборудованяи из России заявлял премьер-министр Японии Фумио Кисида. Причиной запрета стала ситуация вокруг Украины.
Ранее стало известно. что Япония ввела дополнительные санкции в отношении 398 физических лиц и 28 организаций из РФ.