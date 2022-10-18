Япония заморозит активы пяти организаций КНДР

Фото: kcnawatch. co/ Global Look Press

Правительство Японии заморозит активы пяти организаций КНДР, которые связаны с ядерными и ракетными разработками. Об этом сообщил генсек кабмина Хирокадзу Мацуно, пишет ТАСС.

Дата вступления в силу санкций против северокорейских компаний не называется. Это станет ответом на ракетные испытания, которые КНДР проводит в последнее время.

Повторяющиеся провокационные действия Северной Кореи неприемлемы, они угрожают миру и стабильности Японии и мирового сообщества, — заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров.

Генсек кабмина отметил, что КНДР в последнее время значительно активизировала ракетные пуски. Так, в ночь на 14 октября Пхеньян осуществил запуск сразу нескольких баллистических ракет в сторону Японского моря. А одна из ранее пущенных КНДР ракет пролетела над территорией Японии.

Мацуно пообещал, что Токио будет тесно сотрудничать с Вашингтоном и Сеулом. В кабмине считают, что КНДР может продолжить «провокационные действия», включая возможные ядерные испытания.

Ранее министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что Северная Корея уже смогла достичь миниатюризации ядерного заряда, который необходим для оснащения баллистических ракет. Японский архипелаг находится в зоне их поражения.