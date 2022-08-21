Япония захотела купить тысячу крылатых ракет Yomiuri: Япония планирует приобрести тысячу крылатых ракет дальнего радиуса действия

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Правительство Японии рассматривает возможность принятия на вооружение около одной тысячи крылатых ракет дальнего радиуса действия. Такое решение назрело в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в регионе. Об этом сообщает газета Yomiuri со ссылкой на источники в правительстве страны.

Для того предполагается усовершенствовать имеющиеся на вооружении Сил самообороны Японии противокорабельные ракеты «Тип 12» от компании Mitsubishi Heavy Industries. Дальность полета этих ракет предполагается увеличить с нескольких сотен километров до одной тысячи километров. Это позволит снарядам достигать Северной Кореи и прибрежных районов Китая.

Предполагается, что модернизированные ракеты начнут поступать военным в 2024 финансовом году — на два года раньше, чем предполагалось. Кроме того, идет работа над созданием ракет для запуска с кораблей и истребителей, а также для нанесения ударов по наземным целям. Так Токио пытается ликвидировать разрыв с Китаем, который, по данным Минобороны США, имеет около 1,9 тысячи баллистических ракет средней дальности наземного базирования и порядка трёх тысяч крылатых ракет.

Ранее силы самообороны Японии приостановили полёты конвертопланов V-22 Osprey. Они временно дислоцированы в префектуре Тиба близ столицы страны. Предполагается, что конвертопланы пройдут дополнительные проверки на безопасность. Сроки возобновления полётов пока не известны. В настоящее время в районе Кисарадзу в префектуре Тиба размещены девять конвертопланов.