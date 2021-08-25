Япония выразила протест из-за военных учений России у курильского острова

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Правительство Японии направило России протест из-за запланированных учебных стрельб возле курильского острова Итуруп. Об этом сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като. Его слова приводит РИА Новости.

Он заявил, что 21 августа Россия уведомила об учебных стрельбах с 26 по 29 августа и с 13 по 17 сентября в территориальных водах Японии.

В ответ по дипломатическим каналам был выражен протест, так как проведение данных учений является неприемлемым и не соответствует позиции страны [Японии], — заявил Като.

Также он утверждает, что Япония продолжит настойчивые переговоры с Россией, направленные на разрешение территориальной проблемы и заключение мирного договора.

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