Япония вышлет восемь российских дипломатов

Власти Японии объявили персонами нон грата восемь российских дипломатов и работников торгового представительства. Об этом заявила на пресс-конференции представитель МИД Японии, сообщает ТАСС. При этом о сроках исполнения данного решения сотрудник дипведомства не сообщила.

Нами было принято решение выслать из Японии восемь сотрудников российского посольства и торгпредства в Токио, — сказала она.

После заявления японских коллег официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва даст на это решение Токио «соответствующий ответ».

Накануне японские власти заявили, что занимали осторожную позицию относительно высылки российских представителей дипведомств, однако она пошатнулась в связи с событиями в украинском городе Буче.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия не будет медлить с контрмерами в ответ на антироссийские шаги Японии. Она также отметила, что Япония продолжает усиливать истерию, покорно «исполняя указания, полученные из-за океана».