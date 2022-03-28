Япония выразила России протест в связи с учениями на Курилах
Сергей Попов
Сергей Попов
13:58, 28 марта 2022
Фото: MOD Russia/Global Look Press
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Власти Японии выразили России проест из-за военных учений на Курильских островах. В Токио считают неприемлемым военное усиление РФ в регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на генсека японского правительства Хирокадзу Мацуно.
Манёвры и другие формы военного усиления России на четырёх северных островах (так в Японии называют Курилы. — NEWS.ru) не соответствуют позиции нашей страны и являются неприемлемыми, в связи с чем был выражен протест, — цитирует его агентство.
Японский чиновник уточнил, что протест был направлен Москве по дипломатическим каналам 25 марта.
21 марта МИД России объявил об отказе от дальнейших переговоров с Токио по мирному договору из-за введения японской стороной односторонних ограничений в отношении РФ. Наряду с этим Москва прекратила безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова.
В Токио назвали решение российской стороны «крайне прискорбным» и «неприемлемым». В парламенте Японии заявили, что это грозит перерасти в столкновение двух стран.