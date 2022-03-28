Япония выразила России протест в связи с учениями на Курилах

Власти Японии выразили России проест из-за военных учений на Курильских островах. В Токио считают неприемлемым военное усиление РФ в регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на генсека японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Манёвры и другие формы военного усиления России на четырёх северных островах (так в Японии называют Курилы. — NEWS.ru) не соответствуют позиции нашей страны и являются неприемлемыми, в связи с чем был выражен протест, — цитирует его агентство.

Японский чиновник уточнил, что протест был направлен Москве по дипломатическим каналам 25 марта.

21 марта МИД России объявил об отказе от дальнейших переговоров с Токио по мирному договору из-за введения японской стороной односторонних ограничений в отношении РФ. Наряду с этим Москва прекратила безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова.

В Токио назвали решение российской стороны «крайне прискорбным» и «неприемлемым». В парламенте Японии заявили, что это грозит перерасти в столкновение двух стран.