Япония выразила России протест из-за ракетных учений в районе Курил

Фото: Министерство обороны РФ

Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» во время ракетной стрельбы в ходе планового учения в акватории Тихого океана

Власти Японии выразили протест России в связи с планируемыми ракетными учениями в районе южной части Курильских островов, сообщил генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно. По его словам, которые приводит ТАСС, усиление российского военного присутствия на Южных Курилах противоречит позиции Токио. Мацуно также указал, что территория проведения учений включает в себя район, который японская сторона считает своими территориальными водами.

Согласно уведомлению, направленному российскими властями нашей береговой охране, в период с 18 по 22 апреля в районе острова Итуруп планируется проведение учений с ракетными стрельбами. <...> Мы выразили протест, — заявил Мацуно.

Ранее МИД Японии в своем ежегодном внешнеполитическом докладе назвал южную часть Курил исконной японской территорией, которая «находятся под незаконной оккупацией России». В Токио заявили, что этот нерешенный вопрос является самым серьезным в отношениях между странами. В Кремле заявили, что не приемлют подобную постановку вопроса с такими формулировками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Курильские острова являются неотъемлемой частью России.